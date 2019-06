Babycenter Halle opnieuw open nadat overstroming winkel blank zette Bart Kerckhoven

08 juni 2019

11u49 0

Babycenter Halle is sinds zaterdagochtend opnieuw open. De winkel in de Basiliekstraat bleef twee dagen gesloten nadat de zaak in de Basiliekstraat overstroomde tijdens de wolkbreuk woensdagavond. Zaakvoerster Christine Verhulst schatte meteen na de zondvloed al dat ze voor meer dan twintigduizend euro zou hebben maar bleef niet bij de pakken zitten. Met het personeel ging ze donderdag al aan de slag en op vrijdag kwam een gespecialiseerde firma ter plaatse om alle smurrie op te ruimen.

LEES OOK: Babycenter Halle sluit tijdelijk na overstroming: “Al minstens twintigduizend euro schade in de winkel”