Baasje dumpt verwaarloosde Missy net voor vakantie: Dierenliefhebbers zamelen geld in voor dure operatie Bart Kerckhoven

19 juli 2019

15u20 190 Halle Dierenliefhebbers zamelen in de Zennevallei geld in om het verwaarloosde hondje Missy letterlijk opnieuw op de been te helpen. Het beestje werd eind juni koudweg gedumpt bij de politie door haar baasje die met vakantie vertrok. De organisatie Dierenplezier Zennevallei doet er nu alles aan om Missy te helpen en later ook een nieuwe thuis te geven.

Missy is een teefje van vijf jaar oud en vermoedelijk een kruising tussen chihuahua en een Jack Russell. Vandaag is het hondje al een beetje bekomen van wat haar eind juni overkwam. “Op 25 juni werd ze door haar baasje afgezet aan het politiecommissariaat in Halle”, vertelt Veronique Quartier van Dierenplezier Zennevallei. “Haar mandje, speelgoed en wat eten zaten in een vuilniszak. De politie belde ons op met de vraag of we haar konden ophalen. Ze was eerst enorm angstig maar Missy blijkt een erg lieve hond te zijn. Alleen heeft ze al heel wat meegemaakt in haar leven.”

Geld inzamelen

Veronique kon uiteindelijk de eerste eigenaar van Missy terugvinden, maar die kan de hond ook niet meer in huis nemen. Maar al snel bleek dat er nog een ander probleem was. “We merkten dat Missy niet goed kon stappen en steeds maar op drie pootjes liep. In dierenartsenpraktijk De Molenhoek in Ninove kregen we na de eerste medicatie en onderzoeken te horen aan Missy aan beide knietjes een kruisbandruptuur heeft. Opereren kost normaal 600 euro per knie, maar in De Molenhoek wil een chirurg ons helpen door de operatie aan beide knieën uit te voeren voor 900 euro. Dat is nog altijd veel geld voor een organisatie als de onze en daarom starten we een inzamelactie. We zijn al blij als mensen maar 1 euro storten. Dat brengt ons telkens dichter bij ons doel. En als we meer geld inzamelen, kunnen we zelfs een duurdere operatie betalen die Missy op langere termijn kan helpen.”

Adoptie

De bedoeling is dat Missy dan op termijn geadopteerd kan worden. “Er zijn al kandidaten”, zegt Veronique. “Maar we willen dat ze eerst terug gezond is. Die kruisbandrupturen zijn ontstaan omdat ze verwaarloosd werd. Het is erg wat ze allemaal meegemaakt heeft en we willen dat ze de rest van haar leven kan genieten van een warme thuis. Jammer genoeg maken we het wel vaker mee dat gezinnen honden na enkele maanden al beu zijn. Je zou haast geloven dat tachtig procent van de kinderen allergisch blijkt aan honden als je dan die excuses soms hoort. Zelf heb ik ook al zes honden geadopteerd. Met Dierenplezier Zennevallei hopen we zelfs om hier een asiel te kunnen openen, maar jammer genoeg hebben we nog geen locatie gevonden. Intussen doen we er wel alles aan om hondjes zoals Missy te helpen.”

Iedereen die wil, kan een bijdrage storten op rekeningnummer BE89 7390 1377 2785 met als mededeling ‘operatie Missy’.