AZ Sint-Maria zit aan maximumcapaciteit COVID-19-patiënten. Medisch directeur waarschuwt: “Nu ons gedrag veranderen of we gaan het ons beklagen”

Halle

“Het is vijf voor twaalf. Iedereen moet de coronaregels strikter naleven of dit wordt een ramp.” Medisch directeur Elke Haest van het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria roept iedereen op om zich aan de maatregelen te houden. “Anders komt de reguliere zorg opnieuw in gevaar en ook dat kan levens kosten”, vertelt ze. Op de spoedafdeling worden steeds vaker besmettingen met COVID-19 vastgesteld en ook het aantal zieke personeelsleden stijgt. De COVID-19-afdeling heeft zelfs de maximumcapaciteit bereikt in Halle