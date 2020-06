AZ Sint-Maria start vanaf 15 juni met versoepeling van bezoekregeling Tom Vierendeels

07 juni 2020

10u19 0 Halle Het AZ Sint-Maria in Halle start met het herinrichten van de onthaalzone. Bedoeling is om vanaf 15 juni opnieuw meer bezoekers toe te laten. Er komen onder andere verschillende wachtrijen en een nieuw informatiepunt.

Vanaf 2 juni mocht er opnieuw meer bezoek toegelaten worden in de ziekenhuizen. Bij het AZ Sint-Maria werd nu een plan uitgewerkt om dit veilig en georganiseerd te laten verlopen. De onthaalzone wordt daarom volledig heringericht om ze voor de toekomst ‘coronaproof’ te maken, maar die werken zullen in fases gebeuren. Op korte termijn is het de bedoeling alle patiënten en bezoekers te ontvangen via de centrale hoofdingang, met uitzondering van patiënten die via medisch ziekenvervoer komen of op de spoedafdeling moeten zijn. Daarom zullen meerdere wachtrijen worden ingericht, waaronder een fast lane voor toegelaten bezoekers, alsook een nieuw informatiepunt en voldoende wachtruimte.

Tot 15 juni blijft het bezoek aan patiënten beperkt. Alleen op materniteit en pediatrie worden de partner van de bevallen vrouw en ouders of voogd van het kind toegelaten met een bezoekerspasje. Patiënten die verblijven op de palliatieve eenheid en patiënten in een eindelevensfase kunnen nog altijd, net zoals tijdens de coronapandemie, beperkt bezoek ontvangen na afspraak met de afdeling.

Altijd dezelfde bezoeker

Vanaf 15 juni zal bezoek in fases terug toegelaten worden en kunnen patiënten die langere tijd in het ziekenhuis verblijven op de diensten geriatrie, psychiatrie, intensieve zorgen en de revalidatiediensten (Sp- locomotorische revalidatie, Sp-cardiopulmonair, Sp-psychogeriatrie) terug bezoek ontvangen. Deze patiënten zullen de mogelijkheid krijgen om vanaf 15 juni één persoon aan te duiden die hen dagelijks één keer per dag kan komen bezoeken. Deze persoon moet telkens dezelfde zijn, mag geen symptomen van ziekte vertonen en moet de aangegeven richtlijnen tijdens het bezoek strikt volgen. Het ziekenhuis streeft ernaar om ook voor de diensten heelkunde en geneeskunde zo snel mogelijk een versoepeling in te voeren.

Aangezien bezoek voor de patiënten die voor langere tijd in het ziekenhuis verblijven opnieuw wordt toegelaten wordt het afgiftepunt voor kledij en toiletbenodigdheden vanaf 15 juni gesloten.