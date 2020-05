AZ Sint-Maria open voor consultaties: “Mondmaskers verplicht en lichaamstemperatuur wordt gemeten aan de ingang” Bart Kerckhoven

05 mei 2020

13u38 0 Halle Artsen ontvangen opnieuw patiënten voor consultaties in het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria. Er is een opstartplan opgesteld zodat geleidelijk aan alle raadplegingen hernomen kunnen worden.

“Dit plan heeft als doel enerzijds de consultaties zoveel mogelijk te spreiden en anderzijds de in- en uitgaande patiëntenstromen te verdelen over de twee ingangen van het ziekenhuis”, klinkt het in een mededeling. “ Om het besmettingsrisico te beperken wordt patiënten gevraagd om enkel via afspraak op consultatie te komen als de zorg niet meer uitgesteld kan worden. “Zo krijgen de patiënten waar de nood het hoogst is, snel de nodige zorg.”

Er wordt ook gevraagd om alleen te komen - tenzij begeleiding noodzakelijk is - en een mondmasker te dragen. Verder wordt nog gevraagd om 1,5 meter afstand te respecteren van andere mensen. “Aan de ingang van het ziekenhuis wordt de patiënt ontvangen door enkele medewerkers die de temperatuur meten en de handen laten ontsmetten”, klinkt het nog. “Bijkomend ontvangt elke patiënt een informatiebrochure waarin alle info nogmaals wordt vermeld.”

Bijsturen

Het ziekenhuis wil de komende weken alles verder opvolgen en bijsturen om geleidelijk aan het aantal consultaties nog uit te breiden. “Het ziekenhuis moet hierbij echter wel de gevolgen van de versoepeling van de maatregelen blijven opvolgen”, aldus AZ Sint-Maria. Het is immers mogelijk dat er in de komende weken zich een tweede golf van coronapatiënten ontwikkelt. Daardoor zal de beddencapaciteit op de COVID- afdelingen mogelijks weer moeten worden uitgebreid, waardoor consultaties, geplande ingrepen en procedures opnieuw moeten uitgesteld worden.”