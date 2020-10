AZ Sint-Maria neemt voorlopig geen COVID-19-patiënten meer op Bart Kerckhoven

05 oktober 2020

In het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria in Halle worden voorlopig geen nieuwe COVID-19-patiënten meer opgenomen. Een tiental patiënten die besmet zijn met het coronavirus worden er nu verzorgd op de COVID-19-afdeling. De voorbije weken bleef het aantal opnames beperkt maar ook in Halle en omgeving steeg het aantal besmettingen en dus werden meer mensen opgenomen met zwaardere symptomen. Het Universitair Ziekenhuis in Brussel deed de voorbije dagen ook al beroep op het Halse ziekenhuis omdat in Brussel het aantal COVID-19-patiënten snel steeg. In Halle was er eind september op één van de verpleegafdelingen een uitbraak van het coronavirus. De ziekenhuisdirectie benadrukte enkele dagen geleden wel dat er geen enkele reden is om geplande zorgen uit te stellen en dat het ziekenhuis een veilige omgeving is voor bezoekers en patiënten omdat er snel en kordaat gereageerd wordt in zo’n geval.