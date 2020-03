AZ Sint-Maria neemt bijkomende maatregelen tegen corona: “Extra onderzoeksruimtes én extra personeel om patiënten op te vangen” Bart Kerckhoven

02 maart 2020

21u55 18 Halle Het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria neemt bijkomende maatregelen om de toestroom aan patiënten op te vangen. Dat laat ziekenhuisdirectie maandagavond weten in een persbericht.

Nu het coronavirus zich verder verspreid in Europa besliste het ziekenhuis om extra maatregelen te nemen. “Het ziekenhuis heeft op enkele dagen twee extra onderzoeksruimtes met de nodige apparatuur gecreëerd naast de spoedgevallendienst”, laat de directie weten. “Extra personeel wordt ingezet om deze patiënten afzonderlijk van de spoed op te vangen. Op deze manier kunnen we de vermoedelijk besmette patiënten vanaf het begin van de opname via spoed afzonderen waardoor de veiligheid van de patiënten, de bezoekers en de medewerkers op spoed en in het ziekenhuis zoveel mogelijk gevrijwaard kan blijven.

Voorbereidingen

De directie van het ziekenhuis laat verder weten dat al in januari de eerste voorbereidingen getroffen werden. “Er werden extra mondmaskers en ander hygiënisch materiaal aangekocht”, klinkt het. “Alle ingangen van het ziekenhuis en afdelingen met fragiele patiënten werden voorzien van hoeststations waarbij de patiënten en de bezoekers geïnformeerd worden over hoest-, nies- en handhygiënische maatregelen bij klachten inclusief mondmaskers, handalcoholgel en zakdoekjes die aan de hoeststations worden aangeboden. Preventieve richtlijnen werden drietalig geafficheerd in de bezoekersruimtes, aan elke ingang en op de infoschermen van het ziekenhuis. Zo weet elke bezoeker van ons ziekenhuis dat er voor éénieder een verhoogde waakzaamheid geldt.”

AZ Sint-Maria roept de mensen op om eerst de huisarts te contacteren wanneer iemand symptomen vertoond. .Bij vermoeden van Corona-besmetting zal de huisarts de patiënt doorsturen naar de spoedgevallendienst van het ziekenhuis. “De risicopatiënten die binnen het ziekenhuis onderzoeken hebben ondergaan in kader van het coronavirus en niet opgenomen moeten worden keren zo snel mogelijk terug naar huis voor een vrijwillige thuisquarantaine in afwachting van de resultaten”, geeft het ziekenhuis nog mee. “Wanneer deze patiënten positief testen voor Corona, zullen ze binnen de 72 uur op de hoogte gebracht worden. Indien zij geen bericht ontvangen binnen de 72 uur mag ervan uitgegaan worden dat ze niet besmet zijn met het Coronavirus.” Patiënten die positief testen en moeten opgenomen worden zullen dan overgebracht worden naar het Sint-Pieterziekenhuis in Brussel of het UZA in Antwerpen.

Veilig

Het AZ Sint-Maria benadrukt verder dat niemand schrik hoeft te hebben om naar het ziekenhuis te komen. “Door alle voorzorgsmaatregelen, het geven van de juiste informatie en de scheiding van mogelijk gecontamineerde patiënten op spoed, kan het AZ Sint-Maria stellen dat de spoedgevallendienst en het gehele ziekenhuis veilig kan blijven functioneren waarbij de veiligheid van de patiënten, bezoekers en medewerkers zoveel mogelijk gevrijwaard blijven”, besluit de directie.