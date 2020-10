AZ Sint-Maria moet COVID-19-patiënten doorverwijzen: “Overheid had twee weken geleden moeten verstrengen” Bart Kerckhoven

09 oktober 2020

16u19 0 Halle Het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria moest al verschillende COVID-19-patiënten doorverwijzen. Medisch directeur Elke Haest vreest dat de gewone zorg voor de patiënten weldra ten koste zal gaan van het aantal COVID-19-patiënten dat opgenomen moet worden. “Ook het personeel wordt ziek”, vertelt Haest. “Zo wordt het wel heel moeilijk om alles draaiende te houden.”

In het Regionaal Ziekenhuis Sint-Maria worden momenteel tien patiënten verzorgd op de COVID-19-afdeling. Daarmee is al een tijdje de maximumcapaciteit bereikt. “Op intensieve zorg worden twee patiënten verzorgd”, zegt medisch directeur Elke Haest. “Voorlopig breiden we de COVID-19-afdeling niet uit. Maar dat betekent niet dat de capaciteit voldoende is. We hebben al meer dan tien patiënten moeten doorsturen naar andere ziekenhuizen. Er zijn daarover goede afspraken gemaakt. Als hier nog COVID-19-patiënten moeten opgenomen worden dan kunnen we als ziekenhuis de andere zorgen niet meer zoals het hoort aanbieden. Dan worden consultaties en operaties uitgesteld. We willen dat voorlopig vermijden, maar ik vrees dat het onmogelijk wordt om zo nog verder te werken. Tegelijk is het nog maar de vraag of alle ziekenhuizen samen de toestroom aankunnen. Als het echt niet anders kan, dan moeten we ook hier de COVID-19-afdeling uitbreiden met alle gevolgen voor de reguliere zorg.”

Zorgen om personeel

De medisch directeur is er niet gerust in. “Ik vrees dat de overheid de strengere regels twee weken te laat ingevoerd heeft”, zegt Haest. “Het effect zien we pas binnen twee weken, maar het tempo waarmee de cijfers stijgen is echt schrikwekkend. Tegelijk maak ik me ook zorgen over het personeel. Ook hier vallen verpleegkundigen ziek uit. Dat is een groot verschil met de lockdown. Toen gingen kinderen niet naar school en moesten we buiten het werk thuisblijven. Nu krijgt het virus veel meer kans om zich te verspreiden.”

Haest wil dan ook dat iedereen zijn gezond verstand gebruikt. “Hou je aan de regels”, zegt ze. “Ik zie nog te vaak beelden in de media van mensen die te dicht met elkaar omgaan of geen mondmaskers dragen. Zo wordt het probleem alleen maar groter. Als we vandaag wat aan ons gedrag doen zien we pas binnen twee weken het effect. Laat ons nu gewoon even volhouden.