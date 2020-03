AZ Sint-Maria liet 27 analyses uitvoeren: één test positief voor coronavirus Bart Kerckhoven

05 maart 2020

Het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria heeft sinds begin deze week 27 testen laten uitvoeren in het Universitair Ziekenhuis in Leuven. Eén test leverde een positief resultaat op. De test werd uitgevoerd op een staal dat werd afgenomen door een huisarts. De persoon die het coronavirus opliep is dus nooit in het ziekenhuis geweest. In welke gemeente de patiënt woont is niet gekend. Omdat er tussen de afname en het resultaat van de test gemiddeld 48 uur verloopt zijn wel nog niet alle resultaten in deze voorlopige balans opgenomen.