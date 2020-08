AZ Sint-Maria klaar voor tweede coronagolf: “Wel bezorgd over draagkracht bij personeel” Bart Kerckhoven

06 augustus 2020

10u00 7 Halle Het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria in Halle is voorbereid op een tweede coronagolf. “Maar het is vooral de draagkracht bij onze medewerkers waarover we bezorgd zijn”, zegt communicatiemedewerker Lies Loeckx van AZ Sint-Maria. Artsen en verpleegkundigen recupereren nog van de eerste golf en dus hopen ze in het ziekenhuis dat er niet snel een tweede toevloed komt. Momenteel is er één COVID-19 patiënt opgenomen op de dienst Intensieve Zorgen.

Het AZ Sint-Maria was bij de eerste golf op alles voorbereid. Diensten en personeel werden flexibel ingeschakeld toen er heel wat coronapatiënten opgenomen moesten worden. Op de parking werd zelfs een grote tent opgetrokken die kon gebruikt worden mocht er plaatsgebrek zijn. “Uiteindelijk hebben we alles binnen de ziekenhuismuren goed kunnen organiseren”, zegt Lies Loeckx. “Nu we voor een tweede golf staan kunnen we terugvallen op een draaiboek dat zijn nut bewezen heeft. In het ziekenhuis kan alles opnieuw snel gereorganiseerd worden mocht het aantal opnames plots stijgen. Vorige keer baarden vooral de krappe voorraden zorgen maar dit keer is er een voldoende grote stock aangelegd aan medicatie, ontsmettingsmiddelen en beschermingsmateriaal.”

Aandacht voor draagkracht

Het ziekenhuis is voorbereid op een tweede golf maar tegelijk zijn er dit keer zorgen om het personeel dat de voorbije maanden hard werkte in de frontlinie van de corona-epidemie. “Heel wat werknemers recupereren nu nog van de inspanningen die toen geleverd werden”, legt Loeckx uit. “Een deel van hen kon wel al even met vakantie maar anderen wachten nog op verlof. De draagkracht bij het personeel vraagt toch wel aandacht. Het zijn bijzondere maanden geweest en nu bestaat de kans dat er opnieuw zware tijden aanbreken. We hopen dan ook dat iedereen de opgelegde regels strikt opvolgt zodat de toestroom aan COVID-19 patiënten in het ziekenhuis beperkt blijft.”