Avondje op restaurant levert man alcoholslot en zes maanden rijverbod op Tom Vierendeels

08 oktober 2019

16u08 0 Halle Een man heeft van de Halse politierechter een alcoholslot gekregen nadat hij voor de tweede keer voor de rechtbank moest verschijnen voor alcoholintoxicatie achter het stuur. De advocate van de man vroeg geen begrip, maar vond een alcoholslot niet op zijn plaats, maar de rechter was nu bij wet verplicht.

De man werd op 16 september vorig jaar in Halle betrapt met 1,38 promille in het bloed. Bovendien had hij op dat moment ook medicatie genomen. De man had een aperitief, enkele glazen wijn en een degistive gedronken. Het was de tweede keer dat hij voor de rechter moest verschijnen voor alcoholintoxicatie. “Hij was nochtans gewaarschuwd en een ezel stoot zich meestal geen twee keer aan dezelfde steen”, sprak de advocate. “Ik weet dus niet wat ik u moet vragen, maar een alcoholslot lijkt mij alleszins niet op zijn plaats. Op het moment van de controle ging zijn vrouw ook rijden, maar dat plan werd uiteindelijk afgeblazen omdat ze de weg niet kende.”

De man moet van de rechter zijn rijbewijs voor zes maanden inleveren en als hij zijn rijbewijs terug wil moet hij slagen voor de vier examens. Zijn wagen moet vervolgens uitgerust worden met een alcoholslot. Hij kreeg ook een boete van 3.200 euro met de helft uitstel, maar de kosten van het alcoholslot mogen in mindering gebracht worden van de boete.