Avenir Lembeek schenkt voorraad uit kantine weg aan zorgsector Tom Vierendeels

01 mei 2020

17u22 0 Halle Voetbalclub Avenir Lembeek heeft verschillende dozen chips aan woonzorgcentrum Zonnig Huis in Halle geschonken. Ook de rest van de voorraad uit de kantine wordt verdeeld aan instellingen in de zorgsector.

“Zoals vele sportclubs moesten ook wij de deuren van onze kantine sluiten”, klinkt het. “Omdat we er vanuit gaan dat er de komende maanden geen wedstrijden meer zullen plaatsvinden beslisten we om onze resterende stock te verdelen in de zorgsector. We schonken zo al enkele dozen chips aan woonzorgcentrum Zonnig Huis in Halle.