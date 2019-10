Automobilist veroordeeld na aanrijden van fietser op oversteekplaats Tom Vierendeels

08 oktober 2019

17u18 1 Halle Een man is deze week door de Halse politierechtbank veroordeeld nadat hij vorig jaar een fietser aanreed op een oversteekplaats voor fietsers. De verzekeringsmaatschappij betaalde intussen al bijna 2.000 euro uit aan het slachtoffer.

Het ongeval gebeurde vorig jaar op 1 juli in Halle, maar waar precies is niet duidelijk. De autobestuurder draaide rechtsaf en moest hiervoor een oversteekplaats voor fietsers oversteken. “Het gaat om een fietspad waar fietsers in beide richtingen mogen rijden”, sprak de advocaat van de man. “Mijn cliënt keek zowel voor als achter hem voor hij afdraaide, maar hij zag de fietser niet. Dat is mogelijk aangezien er ook een bochtje met struiken is. Het gaat om een heel jammer ongeval.” De verzekeringsmaatschappij betaalde intussen al 400 euro uit voor de fiets en 1.500 euro voor andere kosten. De autobestuurder kreeg een boete van 400 euro, een rijverbod van drie maanden en moet slagen voor de vier examens als hij zijn rijbewijs terug wil. Er is ook een provisionele schadevergoeding van 1 euro opgelegd.