Auto’s in beslag genomen, drugs aangetroffen en rijbewijzen ingetrokken tijdens actie tegen inbraken en overvallen in Halle-Vilvoorde Tom Vierendeels

19 juni 2020

13u50 0 Halle De lokale en federale politie hebben dinsdag samen verschillende grootschalige controles georganiseerd in het arrondissement Halle-Vilvoorde. Drie voertuigen werden daarbij in beslag genomen en zeven rijbewijzen werden ingetrokken. Daarnaast werden 39 gram cannabis en 13 gram hasj in beslag genomen.

Het ging dinsdag om een zogenaamde ‘Full Integrated Police Action (FIPA)’: een grootschalige controleactie in het hele arrondissement gericht tegen woninginbraken, homejackings en rondtrekkende dadergroepen. Daarnaast gaat er ook aandacht naar (verkeers)criminaliteit in het algemeen. In de omgeving van snelwegparkings gaat ook nog altijd aandacht naar illegale transmigratie. In totaal namen negen lokale politiediensten deel en de Luchtvaartpolitie. De federale politie zette bijkomende middelen in waaronder een helikopter en personeel om de communicatie in goede banen te leiden. Ook de Federale Gerechtelijke Politie stond ter beschikking indien nodig.

In totaal werden in de late namiddag en tijdens de avond 489 auto’s en 286 personen gecontroleerd tijdens patrouilles, langs belangrijke verbindingswegen en aan op- en afritten van snelwegen. Daarnaast werden 1.350 nummerplaten gecontroleerd door middel van mobiele ANPR-camera’s. Opmerkelijk: één persoon met ziektesymptomen werd bestuurlijk aangehouden. Drie voertuigen werden in beslag genomen omdat ze niet verzekerd waren. Er werden ook 39 gram cannabis en 13 gram hasj in beslag genomen. Zeven bestuurders op een totaal van 386 hadden zo veel getrokken dat hun rijbewijs onmiddellijk voor vijftien dagen werd ingetrokken.