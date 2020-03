Artsenkring roept op om mondmaskers binnen te brengen: “Het tekort wordt nijpend” Bart Kerckhoven

17 maart 2020

15u39 7 Halle De huisartsen in de Zennevallei doen een oproep om woensdag mondmaskers binnen te brengen op de Wachtpost Zennevallei. “Het tekort wordt nijpend”, laat de Artsenkring Zennevallei weten.

De huisartsen zijn op zoek naar zowel chirurgische maskers als stofmaskers. Omdat de overheid niet op tijd kan leveren, zitten de artsen zo goed als door hun voorraad heen. “Huisartsen behoren tot de groep ‘frontsoldaten’ die de coronacrisis over zich heen krijgen”, klinkt het bij de Artsenkring Zennevallei. “Ze worden blootgesteld aan besmettingsgevaar maar hun beschermingsmateriaal geraakt uitgeput. De levering mondmaskers was beloofd voor 16 maart, maar gaat niet door.” Vanaf woensdag 18 maart kan iedereen mondmaskers binnenbrengen in een inzamelpunt in de Wachtpost Zennevallei. Dat kan vanaf 9 uur tot 16 uur.

UPDATE: Ook de stad Halle en het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria lanceren een oproep. De mondmaskers moeten binnengebracht worden in het stadhuis en worden van daar uit verdeeld.