Artiest Eric Baranyanka (60) vertelt zijn verhaal in nieuwe voorstelling ‘De Zwette’: “Ik had in Lembeek niet eens door dat ik zwart was” Bart Kerckhoven

02 maart 2020

16u33 0 Halle Het grote publiek kent Eric Baranyanka (60) als een echt podiumbeest en een artiest in hart en nieren maar in zijn nieuwste voorstelling ‘De Zwette’ laat hij in zijn ziel kijken. Van zijn Afrikaanse afkomst tot zijn jeugdjaren in Lembeek… Baranyanka vertelt het verhaal op zijn manier. “Ik had zelf pas door dat ik zwart was toen ik buiten Lembeek en Halle kwam”, vertelt Baranyanka.

Eric Baranyanka woont al jaren in Hoboken maar treedt eind april nog eens op in Halle. Dit keer is het een bijzondere voorstelling want ‘De Zwette’ gaat in première. “Het moest er eens van komen”, vertelt Baranyanka. “De mensen vragen me vaak van waar ik afkomstig ben en dan zegt mijn vrouw Inge meestal: ‘Heb je een paar uur?’ (lacht) Een boek schrijven zag ik niet zitten omdat ik na honderd bladzijden al niet meer verder kan. En daarom vertel ik mijn verhaal zoals ik dat het beste kan: op een podium en met heel wat liedjes.”

Baranyanka was 3 jaar toen zijn familie uit Burundi wegvluchtte. Hij was een politiek vluchteling nadat zijn ooms door het regime om het leven waren gebracht. “In die tijd snapte men nog niet dat gezinnen best bij elkaar bleven”, vertelt Baranyanka. “En dus werden mijn broers en mijn zus elders ondergebracht. Ik kwam terecht in een pleeggezin in Lembeek. Die mensen werden mijn vake en moeke waar ik zoveel aan te danken heb. Vake is er niet meer maar moeke is 98 jaar en in de fleur van haar leven. Doorheen de jaren logeerden ook mijn broers vaak bij hen. Al duurde het een paar jaar voor de familie samen met mijn biologische moeder verenigd werd.”

Mijn vrienden noemden me al snel ‘de zwette’. Daar was helemaal niets racistisch aan want iedereen had in Lembeek een bijnaam. Je had ‘de scheile’ of ‘den dikke’ en ‘de lange’. Ik was dus de zwette in Lembeek en had zelf niet eens door dat ik zwart was. Eric Baranyanka

Baranyanka viel als Afrikaan ook op in Lembeek. “Wij waren de eerste zwarten,” zegt hij. “De meeste mensen kenden zwarten alleen van op televisie. En plots zaten er daar op zondag in de mis enkele zwartjes. Mijn vrienden noemden me al snel ‘de zwette’. Daar was helemaal niets racistisch aan want iedereen had in Lembeek een bijnaam. Je had ‘de scheile’ of ‘den dikke’ en ‘de lange’. Ik was dus de zwette in Lembeek en had het zelf niet eens door dat ik zwart was. Pas toen ik wat ouder werd en al eens naar Sint-Pieters-Leeuw en Brussel trok bleek ik plots niet meer ‘de zwette’ te zijn maar wel ‘ne zwette’. En dat is wel een verschil.”

De biologische moeder van Baranyanka zou nog enkele jaren in ons land worden maar vertrok toen hij 12 jaar was opnieuw naar Burundi. “Van mijn 7 jaar tot mijn 12 jaar heb ik bij haar gewoond”, vertelt hij. “Ik zag moeke nauwelijks. Dan kwam ze naar Anderlecht om me door het hekken aan de school snel een Kuifje-magazine toe te stoppen en samen te wenen. Dat waren de jaren van verdriet voor ons. Gelukkig kon ik bij vake en moeke blijven.”

Baranyankas jeugd was dus niet echt een zorgeloze tijd. “Maar ik wil de mensen zeker niet mistroostig maken”, zegt hij. “Ik ga het verhaal vertellen zoals ik het beleefd hen. De mensen mogen gerust weten van waar ik afkomstig ben. Ik blijf ook zelf vrolijk. Het leven is mooi, het hangt er gewoon van af uit welke hoek je het bekijkt.”

‘De Zwette’ gaat in première in Halle en dat op zondag 26 april om 15 uur in de raadzaal van het stadhuis op het Oudstrijdersplein. Kaarten kosten 15 euro en kunnen besteld worden via www.ktvolharding.org.