Arme gezinnen rekenen op voedselpakket: “Coronacrisis treft deze mensen dubbel zo hard” Bart Kerckhoven

16 april 2020

11u36 17 Halle Armoedeorganisaties delen vrijdag driehonderd voedselpakketten uit aan arme gezinnen in en rond Halle. Mensen die in armoede leven hebben het in deze coronacrisis extra moeilijk om rond te komen. “Financieel en mentaal worden mensen in kwetsbare situaties extra hard getroffen”, zegt coördinator David De Witte van vzw Open Armen.

De voedselbedelingen in Halle en omgeving draaien op volle toeren. De coronacrisis beheerst ons leven en treft ook de zwakkeren in de samenleving. “De corona-epidemie is voor mensen in kwetsbare situaties sowieso extra moeilijk”, zegt David. “Zowel financieel als mentaal. De vaste voedselbedelingen hebben het op veel plaatse in Vlaanderen niet gemakkelijk. Vaak werken ze met oudere vrijwilligers die in de risicogroep vallen en daarom moeten afhaken. Daarnaast neemt de vraag aan basisproducten toe omdat er bijvoorbeeld gehamsterd wordt en is de prijs van veel producten gestegen. Er zijn ook minder voedseloverschotten dan gewoonlijk, terwijl die voordien vaak naar de voedselbedeling gingen.”

Omdat de situatie er niet op verbeterd slaan lokale armoedeorganisaties vzw Open Armen, Samenlevingsopbouw Riso Vlaams-Brabant, vzw Zennedal-Ommekaar en buurtwerk Halle van vzw Groep INTRO de handen in mekaar om nu vrijdag driehonderd gezinnen een voedselpakket aan te bieden. “Dat zal bestaan uit basisproducten, verse groenten en fruit, en ook sap en soep van Robin Food, een project van Samenlevingsopbouw.” De gezinnen kunnen met het pakket een paar weken verder. Voor het project krijgen de organisaties steun van het Fonds Dr. Daniël De Coninck dat beheerd wordt door de Koning Boudewijnstichting. Een gift van 10.000 euro maakt de bedeling mogelijk. “Het is voorlopig éénmalig dat we de pakketten kunnen uitdelen”, zegt David. “Maar natuurlijk lossen we daarmee de problemen niet op. We moeten nog bekijken wat we in de toekomst meer kunnen doen voor iedereen. In deze crisis konden we gelukkig wel al rekenen op nieuwe vrijwilligers die zich aanmeldden via het solidariteitsplatform ‘Halle Helpt’ van de stad Halle. Dat is een lichtpunt in deze tijd.”

De verenigingen vrezen dat net door de coronacrisis nog meer mensen in de problemen komen en het financieel moeilijk zullen krijgen. Wie zich in zo’n situatie bevindt kan altijd contact opnemen met Open Armen op 0493 40 58 72 of via de Facebookpagina van de organisatie.