Arkenvest wordt twintig keer (!) afgesloten voor het verkeer, maar enkel buiten de drukste momenten Bart Kerckhoven

26 september 2019

14u51 0 Halle De Arkenvest in het centrum van Halle zal de komende maanden een twintigtal keer afgesloten worden omdat er beton gestort moet worden voor de nieuwe woonprojecten die er komen.

De aannemers moeten betonpompen plaatsen op de straat om de beton op een veilige manier op de lager gelegen werf te kunnen storten en dus zit er niets anders op dan tijdens die werken de Arkenvest af te sluiten. Het stadsbestuur heeft wel strenge voorwaarden opgelegd. Zo moet de Arkenvest altijd open zijn tijdens de ochtend- en avondspits. Ook op donder- en zaterdagen mag de straat niet dicht omdat het dan markt is en er is ook een verbod op woensdag omdat dan de scholieren al op de middag naar huis gaan en er ’s namiddags dan meer verkeer is dan op andere dagen.

Op vrijdag 27 september wordt de straat al een eerste keer afgesloten. Wanneer dat nog zal gebeuren is moeilijk in te schatten omdat het storten van beton afhankelijk is van de weersomstandigheden en de planning van de bouwwerken.

Handelaars blijven bereikbaar

Wie naar het centrum wil met de wagen kan best door de Parklaan rijden en een parkeerplaats zoeken op het Possozplein en de parkings aan de Leide en het sportcomplex De Bres. De handelaars en de bewoners van de Arkenvest blijven wel bereikbaar via de Bergensesteenweg omdat er tijdelijk tweerichtingsverkeer wordt ingevoerd.

De bussen van De Lijn rijden om via de Suikerkaai die enkel voor de bussen tijdelijk een tweerichtingsstraat wordt. De bushaltes op de Bergensesteenweg worden tijdelijk niet bediend op die dagen. Fietsers en voetgangers kunnen dan nog steeds langs het Elisabethpark voorbij de werfzone geraken.