Appel-perenwijn uit het Pajottenland van Streekproductencentrum: “Een lekkere fruitwijn kan zeker concurreren met druivenwijn” HLN kiest Hét Streekproduct 2019 Redactie

31 augustus 2019

07u01 0 Halle De appel-perenwijn uit het Pajottenland betekende meer dan twintig jaar geleden voor producent Johnny Sterck het begin van een nieuwe carrière. De hobby werd een beroep en het Streekproductencentrum was geboren. Ook na al die jaren ligt de typische fruitwijn nog altijd in de winkelrekken.

“Een perfect wijntje om op een zomerse avond te serveren bij een kom mosselen op je terras.” Johnny Sterck weet zijn appel-perenwijn goed te verkopen. Maar we moeten hem gelijk geven: de wijn die hij een kwart eeuw geleden lanceerde kan gerust concurreren met het overaanbod aan supermarktwijnen. Johnny is dan ook uiterst ervaren als het op fruitwijn maken aan komt. “Ik heb de stiel geleerd bij de Gilde der Wijngeuzen”, vertelt hij. “In die Halse vereniging experimenteren gepassioneerde wijnliefhebbers met verschillende fruitsoorten. En dat leverde best wel mooie resultaten op. Een goede fruitwijn kan dan ook perfect concurreren met een druivenwijn.”

Evenwicht

De appel-perenwijn uit het Pajottenland, die nu officieel streekproduct genoemd mag worden, betekende voor Johnny een ommezwaai in zijn leven. “Begin jaren ’90 besloot ik professioneel wijn te verkopen. Samen met een collega begon ik in een kleine garage, maar die werd al snel te klein om zowel wijn te maken als op te slaan. Daarom verhuisden we naar de Poststraat in Halle. Mijn collega haakte na een tijdje af, maar ik had meer dan de handen vol om de fruitwijn te verkopen. In die tijd had ik in België bijna geen concurrentie. Wijnbouwers waren er amper te vinden en dus ging ik met mijn fruitwijn de hort op. Ik reed het hele land af. Heel wat restaurants hadden ze graag op de kaart. Het is Belgisch en het is lekker. Dit is geen wijntje waarbij je gewoon de ingrediënten samen gooit. Ik heb altijd een kwaliteitsvolle wijn gemaakt die betaalbaar is. De verhouding appelen en peren moet goed zitten. Beide soorten houden elkaar goed in evenwicht. Zo heb ik dus een droge wijn op de markt, maar ik maak ook een zoete variant. Voor elke smaak eentje.”

Johnny zet met zijn fruitwijn een typisch Pajotse traditie verder. “Vroeger maakte men in deze streek appelcider met de overschotten van de oogst. Die appelwijn gaat een paar eeuwen terug en dus mag dit echt wel een typisch streekproduct genoemd worden.”

Kleinere productie, maar wel vaste klanten

Vandaag is het wijnlandschap fel veranderd en dat merkt Johnny ook wel. “Nu worden in ons land alleen al verschillende druivenwijnen gemaakt en is de concurrentie dus veel groter geworden. Ik produceer nu veel minder wijn dan toen. Het Streekproductencentrum, dat ik nu uitbaat met mijn vrouw Ursula, is ook zoveel meer geworden. Maar ik heb er nooit aan gedacht om de wijn uit het assortiment te halen. Daarvoor zijn er nog te veel liefhebbers. Ik heb vaste klanten die nog altijd hun voorraad komen inslaan. Met die fruitwijn is het voor ons ooit begonnen. Noem het nostalgie, maar die wijn blijf ik zeker verkopen.”

