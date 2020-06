Appartement onbewoonbaar na brand: bewoner gewekt dankzij rookmelder Tom Vierendeels

14 juni 2020

17u07 3 Halle Een appartement langs de Edingensesteenweg is onbewoonbaar na een hevige brand. De bewoners van de twee andere appartementen moesten de nacht elders doorbrengen. Er vielen gelukkig geen gewonden. De oorzaak valt vermoedelijk te zoeken bij een smeulende sigaret.

De brand in het appartement op de eerste verdieping werd rond 1.45 uur opgemerkt. De enige bewoner daarvan is vermoedelijk met een brandende sigaret in slaap gevallen in de zetel. Hij werd gelukkig gewekt door de rookmelders en alarmeerde zijn andere buren. Iedereen bracht zich vervolgens in veiligheid waardoor er geen gewonden vielen. Het appartement op het gelijkvloers, bewoond door een ouder koppel, en de flat onder het dak waar twee tweelingbroers wonen, waren ‘s nachts tijdelijk onbewoonbaar. Zij konden in de loop van zondag wel terugkeren. De schade in het getroffen appartement zelf is enorm groot. De bewoner daarvan heeft zelf onderdak gevonden. De steenweg bleef tijdens de bluswerken een tijdje in beide richtingen afgesloten.