Appartement brandt tijdens braderie uit in centrum Halle: man van dak gered en hond afgevoerd Tom Vierendeels

30 juni 2019

17u17 0 Halle Boven het filiaal van Mayerline is zondagnamiddag een van de zeven appartementen volledig uitgebrand. Een bewoner werd door de brandweer gered vanaf het dak en afgevoerd naar het ziekenhuis. Een hond in het getroffen appartement werd eveneens gered en overgebracht naar een dierenarts. De braderie die doorgaat in het centrum speelde de hulpdiensten geen parten.

Het was een Brusselse brandweerman die toevallig passeerde, de brand in de Basiliekstraat ontdekte en de hulpdiensten rond 14.40 uur verwittigde. “Hij gaf door dat er een brand woedde in een van de appartementen”, weet brandweerofficier Danny Van Laethem. Ploegen uit de posten Halle en Lennik snelde ter plaatse. Zij ondervonden door de braderie geen hinder bij het aanrijden, onder meer omdat ze op voorhand voldoende informatie over aanrijdroutes hadden gekregen.

“Een appartement op de eerste verdieping is volledig uitgebrand”, gaat Van Laethem verder. “Het ging om wat wij een ondergeventileerde brand noemen.” Dat wil zeggen dat er onvoldoende zuurstof aanwezig was om de brand volledig te laten ontwikkelen. “Daardoor was het vuur grotendeels gedoofd en was de brand ook niet uitslaand. Was bijvoorbeeld het raam geopend gebleven was het een ander verhaal. Een hond in het appartement haalden we naar buiten en hij kreeg van ons zuurstof toegediend. De bewoonster, waarvan het voorlopig onduidelijk is of ze al dan niet thuis was op het moment van de brand, bracht haar viervoeter over naar de dierenarts.” De vrouw zelf, naar verluidt een gepensioneerde, bleef ongedeerd.

Naast de hond werd ook een bewoner van een ander appartement door de hulpdiensten gered. “Hij was naar het dak gevlucht”, weet Van Laethem. “Met de ladderwagen haalden we hem naar beneden. Hij had te veel rook ingeademd en werd voor controle en verzorging afgevoerd naar het ziekenhuis.”

De zeven appartementen, waarvan er wel twee onbewoond zouden zijn, zijn nog tot maandag ontoegankelijk. “In samenspraak met de burgemeester die ook ter plaatse kwam wordt de gemeenschappelijk toegang afgesloten”, weet Danny Van Laethem. “We hebben verschillende deuren opengebroken voor een controle, maar die kunnen niet onmiddellijk afgesloten worden. Maandag zal de herstelling gebeuren en door rook- en waterschade zal er ook gepoetst moeten worden. Mogelijk kan iedereen maandag al terug. Het appartement waar de brand woedde is wel onbewoonbaar door de grote schade.”

Over de oorzaak van de brand bestaat veel onduidelijk. De hulpdiensten die ter plaatse kwamen konden geen aanwijsbare oorzaak vinden. Daarom zal een branddeskundige op vraag van het parket Halle-Vilvoorde ter plaatse komen. Voorlopig liggen alle pistes nog open.