Animator speelpleinwerking test positief op coronavirus: vijftig kinderen moeten zich laten testen Tom Vierendeels

29 juli 2020

09u36 0 Halle De speelpleinwerking aan sportcomplex De Bres is door de stad Halle stopgezet nadat één van de monitoren positief testte op het coronavirus. Voor de werking van speelplein Joepie stelt zich geen probleem. Normaal zou alleen de bewuste bubbel naar huis moeten, maar de stad neemt het zekere voor het onzekere.

“Volgens de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad zou enkel de bubbel van de besmette animator naar huis moeten, maar we nemen liever het zekere voor het onzekere”, laat de stad weten. “Het stadsbestuur en de dienst Jeugd en Onderwijs beslisten in onderling overleg om de speelpleinwerking aan sportcomplex De Bres voorlopig te sluiten. Ook twee andere bubbels worden dus opgedoekt. Op die manier voorkomen we dat het virus zich verder verspreidt. De speelpleinwerking hield vanaf vrijdag sowieso een zomerstop.”

De stad had ook al tal van veiligheidsmaatregelen genomen om besmettingen zoveel mogelijk te voorkomen. “Aan De Bres verbleven drie bubbels van maximum vijftig kinderen”, luidt het. “Hierdoor waren er tijdens de werking op speelplein Joepie zelf waar twee bubbels aanwezig. Alle ouders werden dinsdagavond individueel op de hoogte gebracht. De ouders van de kinderen van de getroffen bubbel waar de animator deel van uitmaakte worden gevraagd om zo snel mogelijk een coronatest te laten uitvoeren. Aan de kinderen van de andere bubbels wordt gevraagd voorlopig thuis in quarantaine te blijven. Alle ouders zullen ook het inschrijvingsgeld voor de rest van de week terugbetaald krijgen.”