Andre Gorgon blijft op post als voorzitter van Vlaams Belang Halle Bart Kerckhoven

14 april 2020

11u25 0

Andre Gorgon blijft ook dit jaar op post als voorzitter van de afdeling van Vlaams Belang Halle. De partij stelde een nieuw bestuur aan voor 2020. Gorgon is sinds begin 2019 gemeenteraadslid en fractieleider van Vlaams Belang. Pascal Saenen, die ook gemeenteraadslid is, is ondervoorzitter en Roger Bontridder die intussen 27 jaar lid is van de partij is aangesteld als schatbewaarder. Bart Vereycken neemt als nieuw bestuurslid ook een functie op. Hij gaat aan de slag als secretaris voor de afdeling. De kernploeg van Vlaams Belang in Halle telt op dit moment daarbuiten nog achter extra medewerkers.