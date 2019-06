Anderstaligen oefenen deze zomer opnieuw ‘Nederlands onder de zon’ Bart Kerckhoven

13 juni 2019

16u07 0

Het stadsbestuur van Halle organiseert deze zomer opnieuw tweewekelijks activiteiten waar anderstalige volwassenen hun Nederlands kunnen oefenen. Er worden tentoonstellingen bezocht maar ook optredens en zelfs de Boekenkaftdag in ’t Vondel. Met het project Nederlands onder de zon wil de stad anderstaligen het zo leuk mogelijk maken om de taal te leren. Het aanbod is dit jaar heel uitgebreid: van een wandeling met picknick tot een meertalig voorleesfeestje in de bib of een workshop foto’s maken met de smartphone. Ook een uitstap naar het optreden van Raymond van het Groenwoud op de Vlaamse Feestdag staat op het programma. Meer info over het project is te vinden op deze link.