Amper twee leerlingen op meer dan 2.500 scholieren in secundair onderwijs van scholengroep Korha



Bart Kerckhoven

16 maart 2020

21u11 0 Halle In de scholengroep Katholiek Onderwijs Regio Halle Annuntiaten (Korha) gingen maandag amper leerlingen naar school. In de secundaire afdeling daagden amper twee scholieren van de meer dan 2.500 op. “De richtlijnen van de overheid werden goed opgevolgd door de ouders”, zegt algemeen directeur Lander Van Medegael.

In het Heilig Hart&College en de andere scholen van de groep Korha was het afwachten hoeveel leerlingen op school zouden arriveren maar dat aantal bleek enorm mee te vallen. “In de basisscholen gaat het om iets meer leerlingen, maar nergens meer dan drie procent van de leerlingen”, aldus Van Medegael. “Onze inschattingen waren redelijk accuraat en er was dus voldoende opvang voorzien om de leerlingen op te splitsen tot groepjes van ongeveer zeven tot acht leerlingen.”

De leerkrachten zullen de komende weken vooral van thuis uit werken aan vervangopdrachten en taken voor de leerlingen. Voor overleg werden leerkrachten vandaag of morgen nog op school verwacht maar vanaf dan is hun aanwezigheid niet meer vereist.