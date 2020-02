Alle carnavalsnieuws uit Halle? Dat lees je in ons dossier op HLN.be! Bart Kerckhoven

10 februari 2020

15u01 0

De carnavalisten in Halle tellen af naar zaterdag 21 maart want dan start een nieuwe editie van hun favoriete feest van het jaar. Intussen werken de carnavalsgroepen aan nieuwe chars en bereidt organisator Halattraction het driedaags feest voor. We tellen mee af en volgen alle carnavalsnieuws op de voet. Alle artikels over Carnaval Halle kan je in dit dossier vinden. Heb je zelf carnavalsnieuws uit Halle dat zeker een plekje verdient in het overzicht? Contacteer ons dan zeker via bart@mozkito.be!