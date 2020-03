Alle cafés en restaurants in het Pajottenland sluiten vannacht: dit zijn alternatieve oplossingen die aangeboden worden Amber Gys Tom Vierendeels Bart Kerckhoven Wim De Smet

13 maart 2020

11u11 0 Halle De scholen houden de deuren vanaf maandag gesloten, restaurants en cafés gaan na vrijdagavond onherroepelijk dicht, voor winkels gelden strengere regels: de maatregelen tegen de coronacrisis worden flink opgeschroefd. Maar die maatregelen vergen creatieve oplossingen. Volg het hier.

HALLE

- Restaurant Chupito op de Brusselsesteenweg, met Spaanse specialiteiten op de kaart, start met een afhaaldienst.

- Verswinkel Daisy & René op de Sint-Rochusstraat levert bestellingen aan huis.

- Bij restaurant ’t Aandeel aan de Arkenvest zullen maaltijden afgehaald kunnen worden.

- ’t Pannenkoekenhuisje aan de Kardinaal Cardijnstraat zal volgende week aan huis Irish Stew leveren. Die dagschotel staat dinsdag op het menu naar aanleiding van Saint Patrick’s day. Ook andere schotels zijn al aangekondigd.

- Kapsalon Si’zoo in de Basiliekstraat sluit op zaterdag maar zal dan wel aan huis komen knippen.

DILBEEK

GOOIK

• Florist Jeroen De Ridder zal komende weekend moeten sluiten. Aangezien alle inkomen voor het weekend al waren gedaan, laten ze dit weekend alle bloemen aan halve prijs gaan.

• Restaurant De Populier helpt een handje, want je kan er eten bestellen voor komend weekend. “Alle ingrediënten zijn al vers binnen gekomen. Het zou zonde zijn om deze weg te gooien.” Dit is enkel een actie voor dit weekend! Indien er nog groenten zouden over zijn, wordt hier soep van gemaakt om te verdelen tussen de rusthuizen.