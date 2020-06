Alcoholslot voor vrouw die tijdens “slechte periode” betrapt wordt met 2,14 promille in het bloed Tom Vierendeels

16u58 0 Halle Een vrouw heeft een alcoholslot opgelegd gekregen voor de duur van twee jaar. Ze werd door de politie onder invloed betrapt met 2,14 promille in het bloed. Volgens de advocaat is alles het gevolg van een slechte periode, hij vraagt om mildheid.

De vrouw werd op 4 juni van vorig jaar door de politie betrapt met 2,14 promille in het bloed. “Mijn cliënte bevond zich toen in een moeilijke periode”, kaderde de advocaat van de vrouw de situatie. “Ze is een alleenstaande moeder en heeft een ex met wie niks aan te vangen valt. In oktober 2019 werd ze bovendien ontslagen en ze beschikte niet meer over een firmawagen. Ze verhuisde na de breuk met haar ex al naar Halle omdat daar familie woont aan wie ze heel veel steun aan heeft. In november liet ze zich uiteindelijk behandelen in het ziekenhuis van Halle en ze wordt ook bijgestaan door De Poort in een zoektocht naar een nieuwe job. Intussen rijdt ze niet meer met de wagen en heeft ze haar leven aangepast aan die situatie.”

Politierechter Dina Van Laethem vond mildheid niet echt op zijn plaats. “Ze verklaarde dat de cava op was. Had ze anders nog doorgedronken?”, vroeg ze zich af. “Hoe lang duurt zo’n slechte periode overigens? Hoeveel doden moeten er tijdens zo’n periode vallen?” De vrouw kreeg een boete van 1.600 euro waarvan de helft met uitstel, een rijverbod van vier maanden met aftrek van de al opgelegde vijftien dagen en als ze haar rijbewijs terugwil moet ze slagen voor medische en psychologische proeven. Daarnaast legde de rechter ook een alcoholslot voor twee jaar op, maar aangezien ze niet meer met de wagen rijdt kan ze haar rijbewijs ook inleveren voor dezelfde periode.