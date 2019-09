Alcoholslot na ongeval met 2,92 promille in het bloed tom Vierendeels

06 september 2019

15u02 0 Halle Een man is door de Halse politierechter veroordeeld tot een alcoholslot na een ongeval met liefst 2,92 promille in het bloed. Volgens de advocate van de man had hij gedronken nadat hij slecht nieuws over zijn gezondheid had vernomen.

Het ongeval gebeurde op 1 augustus van vorig jaar. De man had bij de dokter te horen gekregen dat zijn gezondheid ernstig achteruitgegaan was en ging vervolgens bij zijn ouders waar hij iets heeft gedronken. Op weg naar huis moest hij met zijn BMW 520 in een smalle straat uitwijken voor een tegenligger waardoor hij met twee wielen in de gracht terechtkwam. De man bleek 2,92 promille in het bloed te hebben en reed bovendien zowel zonder verzekering als zonder keuring. Hij naam ook zware medicatie op dat moment.

De advocaat vroeg mildheid op financieel vlak omdat de man ondertussen onder collectieve schuldbemiddeling staat. De rechter legde een alcoholslot voor een jaar op. Daarnaast krijgt de man ook twee maanden rijverbod. De boetes voor een totaal van 2.400 euro (waarvan 1.640 euro met uitstel) vallen weg omdat de kosten van het alcoholslot in mindering van de geldboete gebracht mag worden en de kost van een alcoholslot hoger ligt dan de boetes.