Alcoholslot na botsing tegen geparkeerde auto’s Tom Vierendeels

23 februari 2020

16u41 0 Halle Een man is veroordeeld tot een alcoholslot nadat hij in Halle onder invloed van alcohol een ongeval veroorzaakte. Hij kreeg ook een stevig rijverbod. Gelukkig vielen er geen gewonden bij het ongeval.

De man had 2,03 promille in het bloed toen hij op 25 maart van vorig jaar tegen twee geparkeerde wagens reed. Hij verscheen woensdag voor de politierechtbank en dat was niet de eerste keer. Volgens hem was het wel de laatste keer dat hij gedronken heeft achter het stuur. “En dat zal u de keer voordien waarschijnlijk ook gezegd hebben”, sprak de rechter. “Ik heb 25 jaar anciënniteit en ik ben niet naïef. Hierdoor kan ik al eens een dossier doorzien en zeggen dat het niet bij de paar keer is gebleven.” De rechter gaf de man een rijverbod van twee maanden en een alcoholslot van een jaar. Hij kreeg ook een boete van 1.600 euro waarvan 1.200 euro met uitstel. Maar de kosten van het alcoholslot mogen in mindering gebracht worden bij het te betalen bedrag.