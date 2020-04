Al bijna zesduizend kinderen aangemeld voor inschrijvingen secundair onderwijs Bart Kerckhoven

06 april 2020

11u05 0 Halle Al bijna zesduizend kinderen zijn aangemeld via het online systeem om in te schrijven voor het eerste jaar secundair onderwijs. Omdat ze zoveel mensen hun kind aanmelden trad er zelfs even een vertraging op.

Sinds 30 maart kunnen ouders hun kinderen aanmelden in een online systeem voor 66 scholen verspreid in de provincie. Het gaat onder andere om de scholen in Halle, Beersel en Sint-Genesius-Rode. Aanmelden kan nog tot 24 april om 14 uur. Bij de toewijzing houdt het systeem rekening met ieders school van eerste voorkeur. Als er meer kandidaten dan plaatsen zijn voor hun hoogste voorkeur, dan zal het lot op een objectieve wijze beslissen wie wordt toegewezen. Wie niet wordt toegewezen houdt sowieso een reserveticket voor de voorkeursschool. De ouders worden op 7 mei op de hoogte gebracht van de school die aan hun kind wordt toegewezen. De grote toevloed van aanmelders bij de start van de aanmeldingen zorgde voor een zware belasting op het systeem, waardoor er vertraging optrad. “Deze vertraging werd snel opgemerkt en rechtgezet.” meldt Johan Vrancken, logistiek verantwoordelijke, “Hierbij kunnen we rekenen op een sterk technisch team en een uitgebreide groep van helpdesk-medewerkers. Zij werken door de corona-crisis van thuis uit maar staan online nauw in onderling contact.”

Verwacht wordt dat zo tienduizend leerlingen online aangemeld zullen worden. Meer info over het systeem op www.aanmelden.school.