Akabe Joepie gaat nu echt van start: Kinderen met beperking ravotten vanaf deze maand in eigen jeugdbeweging Bart Kerckhoven

03 september 2019

14u41 1 Halle Kinderen met een beperking kunnen voortaan ravotten in een eigen jeugdbeweging. Ook de Halse jeugdbewegingen zetten opnieuw de deuren open.

De voorbije maanden zetten Halse jeugdbeweging al eens de deuren open voor kinderen met een beperking. Nu het project positief geëvalueerd werd kunnen kinderen met een beperking opnieuw meespelen in verschillende jeugdbewegingen. Aanmelden daarvoor kan tot 22 september via www.halle.be/inclusieve-jeugdbeweging. Nadien volgt dan een huisbezoek en weten ouders dan nadien of hun kind kan starten vanaf zaterdag 5 oktober.

Ook de Akabe-werking wordt volledig uitgebouwd. Vanaf deze maand is er een regelmatige werking. De eerste activiteit vindt plaats op 21 september. Voor meer informatie over de werking kan je terecht op de Facebookpagina ‘Akabe Joepie’.