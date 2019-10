Agressieve honden terroriseren woonwijk: “Wat als die beesten spelende kinderen aanvallen?” Bart Kerckhoven

10 oktober 2019

18u42 50 Halle Twee agressieve honden terroriseren al maanden de wijk Kriekenveld in Lembeek. De dieren ontsnappen telkens bij hun baasjes en beten intussen al minstens vijf honden. Eén vrouw werd ook al slachtoffer. “We durven hier nauwelijks nog wandelen”, klinkt het bij de ongeruste buurtbewoners. “Die honden zijn niet af te houden wanneer ze aanvallen.”

Sinds enkele maanden zit een rustige wandeling voor de bewoners van de wijk Kriekenveld er niet echt in. De meesten zijn op hun hoede want twee honden, waarvan één uit de kluiten gewassen terriër, ontsnappen om de haverklap uit één van de tuinen. De dieren hebben al enkele baasjes verrast en vielen minstens vijf honden meteen aan. “Onze hond daagde niet eens uit, maar werd meteen in de nek gebeten door de grootste hond”, vertelt één van de eigenaars.

“Gelukkig loste de hond nadat ik hem enkele klappen gaf, maar die aanval was wel echt om te doden.” De mensen die we spraken over de incidenten, wilden enkel anoniem praten over wat hen overkomen was, omdat de eigenaars van de gevaarlijke honden hen ook al onvriendelijk de deur wezen toen ze verhaal gingen halen. “Het is een kwestie van tijd voor er iets ergers gebeurd”, klinkt het.

Speeltuintje

“Met een tussenkomst voor de kosten van de dierenarts los je dit niet op. Er is zelfs al één vrouw die tijdens zo’n aanval gevallen is. De honden zitten ook vaak in de buurt van een speeltuintje waar dus kinderen ravotten. Wat als die beesten de kinderen aanvallen? We willen dat er snel wat gebeurt. De politie is al verschillende keren gebeld, maar het probleem raakt niet opgelost.”

Klachten

Bij de politie zijn ze op de hoogte van de zaak. “We hebben de voorbije maanden inderdaad klachten ontvangen”, bevestigt commissaris Steven De Rycke van de politiezone Zennevallei. “We nemen de zaak ernstig en de wijkinspecteur heeft ook al stappen ondernomen in het dossier. Er werden afspraken gemaakt met de eigenaars en er is intussen ook al eens een pv voor een GAS-boete opgesteld. Onze wijkinspecteur is donderdag nog eens met de mensen gaan praten en nu staat er een afsluiting, zodat de honden niet meer kunnen weglopen. Natuurlijk volgen we het verder op. Als er nog problemen zijn, zullen we het zeker niet nalaten om in te grijpen.”

De buurtbewoners zijn er alvast niet gerust in. Die nieuwe afsluiting stond er begin deze week al toen de honden alweer de straat op liepen en een hondje aanvielen. De poort stond volgens getuigen open toen de dieren uitbraken. De eigenaars zelf zijn voorlopig niet bereikbaar voor commentaar.