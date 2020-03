Agenten politiezone Zennevallei brengen hulde aan personeel van AZ Sint-Maria Tom Vierendeels

26 maart 2020

15u36 0 Halle Ploegen van de politiezone Zennevallei hebben woensdagavond een eerbetoon gebracht aan het personeel van het AZ Sint-Maria in Halle. In plaats van een applaus werd er geparkeerd aan het ziekenhuis en werden de sirenes ingeschakeld.

“Het gaat om een initiatief van de mensen zelf en werd dus niet gestuurd vanuit de korpsleiding”, vertelt woordvoerster Anneleen Adang. “Het is heel spontaan gekomen. Ons personeel heeft ook respect voor zij die dag in dag uit klaarstaan voor anderen. Het is een moeilijke periode voor iedereen en iedereen doet zijn best om zich aan te passen.” De agenten maakten hun steun aan het medisch personeel kenbaar door te parkeren op de rotonde en rond 20 uur de sirenes in te schakelen. De chauffeur van een ziekenwagen van de post Tollembeek van de brandweerzone Vlaams-Brabant West die net op dat moment arriveerde, besliste om ook de sirene aan te zetten en mee hulde te brengen aan het ziekenhuispersoneel.