Advocatenkantoor Mister Wolf fusioneert met Gentse collega’s tot DGDM Bart Kerckhoven

15 juni 2020

09u34 3 Halle Het advocatenkantoor Mister Wolf uit Halle fuseert met het Gentse kantoor De Groote-De Man en zal onder die naam ook verder blijven bestaan. De vestiging in Halle langs de Vandenpeereboomstraat blijft bestaan.

“Beide advocatenkantoren besloten hun gelijklopende visie en complementaire expertise te bundelen en als één geheel verder te gaan”, klinkt het in een persbericht. “Daarnaast vormt de integratie een logisch antwoord op de groei van beide kantoren. Zowel De Groote – De Man als Mister Wolf kenden de laatste jaren een forse groei in klantenbestand. Door hun krachten te bundelen, kunnen zij voortaan meer cliënten helpen en dat in meer gespecialiseerde materies.”

De Groote-De Man, kortweg DGDM, specialiseert zich in vastgoedrecht, ondernemingsrecht, privacy en IT, familierecht en strafrecht voor ondernemingen en particulieren. Mister Wolf heeft expertise in vastgoed- en ondernemingsrecht.

“De advocatuur van de toekomst moet mensen en ondernemingen écht helpen groeien”, “, vertelt Ingrid De Poorter, Managing Partner bij De Groote – De Man. “met efficiënte oplossingen, digitalisering, automatisering. Ze moet vooral een toegankelijke, proactieve partner zijn.

“Door Mister Wolf te integreren bij DGDM, zetten we ons als één kracht verder op de innovatieve koers”, aldus Managing Partner Jeroen De Man. “Daarbij kiest DGDM resoluut om de klant centraal te zetten. Oplossingen vóór de klant, op maat van de klant en in samenspraak met de klant.”

Kris Du Bois, Vastgoedexpert en oprichter van Mister Wolf, wordt medevennoot bij De Groote – De Man. Samen met Ingrid De Poorter en Jeroen De Man zal hij de strategische koers van het kantoor vormgeven.

De integratie van Mister Wolf kadert in een ambitieus uitbreidingsplan van De Groote – De Man. Om te beantwoorden aan extra binnen- en buitenlands cliënteel zijn er de komende jaren meerdere nieuwe vestigingen gepland in binnen- en buitenland.