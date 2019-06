ADM Big Band laat het zaterdag zomeren in zaal De Kring in Lembeek Bart Kerckhoven

20 juni 2019

07u29

De ADM Big Band staat opnieuw op het podium in Lembeek. Op zaterdag 22 juni brengt de band een mix van jazz, funk en latinomuziek in zaal De Kring. Één ding staat al vast: het wordt een zwoele muzikale zomeravond in zaal De Kring. De ADM Big Band bestaat uit twintig muzikanten uit de streek van Halle en Lembeek. Verschillenden onder hen zullen als solist hun kunnen tonen tijdens de avond. Lembekenaren Marc Marcelis en Jan Neef presenteren de avond. Het concert start om 20 uur en kaarten kosten in voorverkoop 12 euro. De kaarten kunnen besteld worden bij de muzikanten van de ADM Big Band maar ook via info@bigbandadm.be of 0495/20.10.82.