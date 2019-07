Actiecomité Leefbaar Rodenem: “De mobiliteit in Halle kan eindelijk stap vooruit zetten” Bart Kerckhoven

15 juli 2019

10u39 0 Halle Wouter Adams, de trekker van het actiecomité Leefbaar Rodenem, is blij dat het stadsbestuur van Halle en Vlaams minister Ben Weyts elkaar dan toch kunnen vinden in een oplossing voor de ondertunneling van de A8 zonder Rodenem van de buitenwereld af te sluiten. Met een kortere tunnel wordt meer dan de helft van het oorspronkelijk budget uitgespaard. Maar het is natuurlijk de nieuwe Vlaamse regering die het budget zal moeten vrij maken.

Begin mei zat het dossier van de A8 nog helemaal geblokkeerd toen leden van het schepencollege op de koffie gingen bij Vlaams minister van Openbare Werken en Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). Drie weken voor de federale verkiezingen legde die de stad enkele goedkopere scenario’s voor de heraanleg van de A8 voor. Van een volledige ondertunneling die 400 miljoen euro zou kosten kon volgens de minister geen sprake meer zijn maar in Halle wilden ze van geen wijken weten. Twee maanden later is er dan toch een compromis uit de bus gekomen. Een kortere tunnel kan volgens het schepencollege maar dan moet de wijk Rodenem wel bereikbaar blijven. Daar was aanvankelijk het plan om de het kruispunt van de Rodenemweg volledig af te sluiten. Het actiecomité Leefbaar Rodenem werd door Wouter Adams en zijn buren opgericht om hun stem in het debat te laten horen. “Ik heb nog geen overleg gehad met de leden van onze actiegroep door de verlofperiode”, zegt Adams. “Maar ik denk persoonlijk dat de voorwaarden die de stad stelt en de aanpassingen die de stad nog vraagt een goede oplossing zijn om tot een doorbraak te komen.”

Het is belangrijk dat de minister het stadsbestuur volgt in de manier waarop de ontsluiting van Rodenem er moet uitzien en dat men zeker een tunnel plaatst tot en met de Welkomstlaan zoals nu op tafel ligt Wouter Adams, actiegroep Leefbaar Rodenem

Halle vraagt dat er via het jaagpad langs het Kanaal Brussel-Charleroi een alternatieve weg komt voor het lokaal verkeer tussen de Sint-Rochuswijk en Rodenem. De stad lanceert de optie om het kruispunt met de A8 niet volledig af te sluiten maar wel zonder conflictsituaties verkeer de snelweg op te laten rijden. Dat, in combinatie met een voetgangersbrug, moet voldoende zijn voor het schepencollege. “Het is belangrijk dat de minister het stadsbestuur volgt in de manier waarop de ontsluiting van Rodenem er moet uitzien en dat men zeker een tunnel plaatst tot en met de Welkomstlaan zoals nu op tafel ligt”, aldus Adams nog. “Het is goed dat men na al die jaren eindelijk tot een akkoord lijkt te komen en dat de mobiliteit in Halle eindelijk een stap voorwaarts zal kunnen nemen.”

De consensus tussen minister en stadsbestuur bestaat er in dat een tunnel van een kilometer lang de kruispunten van de Nijvelsesteenweg, de Halleweg en de Welkomstlaan zal ondertunnelen. “We spreken dan over een investering van ongeveer 160 miljoen euro”, zegt minister Weyts. “Dat is veel minder dan de 400 miljoen euro die de volledige ondertunneling zou gekost hebben. De gekozen tunnelvariant moet nu uitgewerkt worden tot een concreet ontwerp dat zowel de weggebruikers als de omwonenden het beste biedt op het vlak van verkeersveiligheid, doorstroming en geluidshinder.”

Er is al geld voorzien voor onteigeningen en de opmaak van de plannen. De rest zal een nieuwe Vlaamse regering moeten opzij zetten in het budget maar Weyts maakt zich daarover geen zorgen. “Ik ben ervan overtuigd dat we ook de rest van de financiering rond krijgen, want de huidige A8 is één van de missing links in Vlaanderen”, aldus de minister. “Nu alle neuzen in dezelfde richting staan, kunnen we eindelijk vooruit”.

De eerste werken starten in de loop van volgend jaar. Aan de Rodenemweg komt er een voetgangersbrug. De vergunning voor die brug werd al afgeleverd en de werken zullen starten in het voorjaar van 2020. Voor het lokaal verkeer en de fietsers komt er zoals de stad vraagt een doorgang via het kanaal. In 2021 komen er dan tijdelijke bruggen aan de Halleweg en de Nijvelsesteenweg.