Aanvraag om gemeenteraad toe te spreken kan voortaan online: stad stuurt reglement bij Bart Kerckhoven

26 februari 2020

13u16 0 Halle Het reglement voor het zogenaamde interpellatierecht voor de inwoners wordt bijgestuurd. Zo wil de stad de drempel verlagen. De aanvraag kan voortaan ook online gebeuren en er zijn nog enkele andere nieuwigheden.

Tot nu toe werd van het interpellatierecht al drie keer gebruik gemaakt en volgende maand staat er een nieuwe interpellatie op de agenda. “We merken dat mensen de gemeenteraad vooral over verkeer willen toespreken, maar er zijn nog andere onderwerpen die ter sprake kwamen”, zegt schepen Dieuwertje Poté (CD&V). “Nu we een jaar verder zijn is er een evaluatie gebeurd en op basis daarvan voeren we aanpassingen door. Zo kan de aanvraag online ingediend worden zodat de procedure wat gemakkelijker is voor de indieners. Ten tweede krijgt de indiener voortaan het laatste woord nadat de fracties en iemand van het schepencollege hun repliek gegeven hebben en de interpellatie kan ook uitgezonden worden als de indiener daar toestemming voor geeft.”