Aantal COVID-19-patiënten stabiel in AZ Sint-Maria: “Nog genoeg capaciteit maar aantal positieve testen stijgt” Bart Kerckhoven

16 september 2020

In het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria worden momenteel twee patiënten verzorgd die besmet zijn met COVID-19. Allebei verblijven ze op een verpleegafdeling. “Op onze afdeling Intensieve Zorgen verblijven momenteel geen COVID-19 positief geteste patiënten.”, laat het ziekenhuis weten. “Het aantal opnames binnen het AZ Sint-Maria blijft daarmee vrij stabiel.” Het ziekenhuis merkt wel een toename van het aantal positieve tests in het labo. Sint-Maria heeft voorlopig voldoende capaciteit om zowel COVID-19-patiënten als andere patiënten op te nemen maar er is ook te horen dat er toch een ongerustheid is over de nationale stijging van het aantal besmettingen.