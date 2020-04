Aanschuiven aan McDonald’s Halle: File op August Demaeghtlaan voor een hamburger Bart Kerckhoven

21 april 2020

18u13 58

De Hallenaar heeft zijn McDonald’s duidelijk gemist. Net als de andere vestigingen van de fastfoodketen heropende ook in Halle na een maand de Drive Thru van het restaurant. Deze middag viel de drukte er nog mee maar wie vanavond iets van de alternatieve kaart wilde proeven had meer geduld nodig. De klanten stonden iets voor 18 uur op de August Demaeghtlaan zelfs aan te schuiven tot aan het kruispunt met de Louis Vanbeverenstraat. Net als in de andere vestigingen werden alle coronamaatregelen door het personeel nageleefd. Met mondmaskers op en handschoenen aan werden de klanten bediend.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De Hallenaar heeft zijn McDonald’s duidelijk gemist. Deze middag viel de drukte aan de Drive Thru nog mee maar wie vanavond iets van de alternatieve kaart wilde proeven had meer geduld nodig. De klanten stonden iets voor 18 uur op de August Demaeghtlaan zelfs aan te schuiven tot aan het kruispunt met de Louis Vanbeverenstraat. Net als in de andere vestigingen werden alle coronamaatregelen door het personeel nageleefd. Met mondmaskers op en handschoenen aan werden de klanten bediend.