Aanrijding tussen lijnbus en wagen op Auguste Demaeghtlaan Amber Gys

08 maart 2020

15u29 0 Halle Zaterdagavond omstreeks 19.45 uur kwam het tot een botsing tussen een bus van De Lijn en een personenwagen in Halle. Er vielen geen gewonden.

Ter hoogte van tankstation Lukoil op de Auguste Demaeghtlaan in Halle gebeurde zaterdagavond rond 19.45 uur een lichte aanrijding tussen een wagen en een bus. “Een bus van De Lijn reedt richting Bergensesteenweg (N6) toen de bestuurder van een grijze Citroën rechtsomkeer wilde maken over de busstrook. De bestuurder had de bus niet gezien en veroorzaakte een aanrijding”, klinkt het bij de Politiezone Zennevallei. Dit leidde ertoe dat de wagen de bus raakte aan de rechtervoorzijde.

De politie en ambulance kwamen ter plaatse maar niemand raakte gewond, er is enkel materiële schade. De twee bestuurders kwamen er vanaf met de schrik. De botsing zorgde wel voor een file en andere bestuurders moesten uitwijken tot op het fiets- en voetpad.