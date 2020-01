Aannemer Zennebrug en stad begraven (even) strijdbijl in discussie over vertraging Bart Kerckhoven

29 januari 2020

17u37 0 Halle De stad en de aannemer die de Zennebrug vernieuwt, hebben hun meningsverschil over de late start van de werken voorlopig aan de kant geschoven. “Om de samenwerking op het terrein niet moeilijker te maken”, aldus schepen van Openbare Werken Johan Servé (sp.a).

De start van de bouw van de Zenne- en Zuidbrug in Halle werd de voorbije maanden enkele keren uitgesteld omdat De Vlaamse Waterweg nog enkele gronden moest aankopen voor de werf kon opgestart worden. De aannemer die de Zennebrug bouwt eiste een schadevergoeding van de stad omdat die daardoor niet aan de slag kon terwijl de werken ingepland stonden.

Partijen blijven bij hun standpunt

Gemeenteraadslid Sven Pletincx (N-VA) polste op de gemeenteraad naar een stand van zaken in het dossier. Volgens schepen Servé was het steeds de bedoeling om beide bruggen tegelijk te bouwen en hoeft er geen vergoeding betaald te worden. “Dat standpunt werd overgemaakt aan de aannemer, die onze visie hierover niet deelt”, vertelde Servé. “Naar aanleiding van de start van de werken werd het probleem opnieuw besproken. Beide partijen blijven bij hun standpunt, maar hebben afgesproken om de hangende discussie voorlopig te parkeren om dit niet te laten doorwegen op de samenwerking op het terrein. Uiteraard is de stad hiermee bewust bezig.”

Omdat er een juridische procedure gestart is werd ook al een advocaat ingeschakeld. Die kostte de stadskas tot nu toe al 4.843,03 euro.