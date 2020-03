Aanmeldperiode voor inschrijvingen secundair onderwijs start op 30 maart Bart Kerckhoven

27 maart 2020

10u40 0

Op maandag 30 maart start de aanmeldperiode om kinderen in te schrijven in het eerste jaar van de secundaire scholen in Halle. Vanaf 14 uur kunnen ouders aanduiden in welke school of scholen ze hun kind willen inschrijven. Effectief inschrijven kan pas nadat de aanmeldperiode is afgesloten en iedereen een school toegewezen kreeg voor zoon of dochter. Aanmelden kan via deze link.