700 bezoekers voor haarlok van Moeder Teresa in begijnhofkerk Bart Kerckhoven

21 februari 2020

10u18 0

Een zevenhonderdtal gelovigen trokken tijdens de noveenvieringen van de zusters-begijnen Sacramentinen naar de kerk om er in Halle een haarlok van Moeder Teresa te bewonderen. De meesten kozen er voor om bij de relikwie te bidden. “Ondanks twee stormachtige weekends toch een flinke groep”, laten de zusters-begijnen nog weten. “We blijven voor u bidden.” Het relikwie was een week lang te zien in de begijnhofkerk op de Cypriaan Verhavertstraat en er werden elke dag drie extra missen georganiseerd. Vorig jaar lokte de bloedrelikwie van Paus Johannes Paulus II ook al duizend gelovigen naar Halle.