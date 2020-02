6 maanden cel voor agressieve winkeldief Wouter Hertogs

27 februari 2020

12u00 0 Halle Een brutale winkeldief is veroordeeld tot 6 maanden cel. Hij wilde in de Spar aan de haal gaan met enkele flessen whiskey maar werd op heterdaad betrapt. Hierop viel hij de winkeldetective aan.

Op 28 mei trachtte de man samen met een vriendin op niet erg subtiele wijze enkele flessen whiskey naar buiten te smokkelen. Een winkeldetective had echter alles gezien en hield hem staande. Toen hem gevraagd werd de buit te betalen of terug te geven stompte hij de detective in de buik. Uiteindelijk betaalde zijn vriendin de gestolen waar.

Enkele maanden eerder, op 29 november 2018, werd dezelfde man in benevelde toestand aangetroffen op het Stationsplein. Bij een fouille werd een mes gevonden. Hij kreeg de kans om een minnelijke schikking te betalen maar deed dit niet. Hiervoor kreeg hij een boete van 1200 euro.