6 maanden cel voor 8 vuistslagen aan broer WHW

22 oktober 2019

14u52 0 Halle Een 31-jarige man uit Halle is veroordeeld tot 6 maanden cel voor 8 slagen in het gezicht van zijn jongere broer.

Op 14 november 2017 kwam de man naar zijn ouderlijk huis om zijn jongere broer te vragen of hij diens Playstation 3 even kon lenen. Zijn broer weigerde dit waarna een discussie ontstond. Toen hun moeder zich mengde greep hij haar vast. Hierop kwam zijn broer tussen, wat de zaken alleen maar erger maakte. Hierop gaf hij zijn broer maar liefst 8 klappen in het gezicht. De man werd bovendien al 6 keer correctioneel veroordeeld, waarvan 4 voor slagen en verwondingen. Zelf had hij mea culpa geslagen voor de rechtbank. “Ik had hem niet mogen slaan”, klonk het. De rechtbank kon niet lachen met de feiten. “Dit is onaanvaardbaar. Beklaagde geeft toe dat er veel frustraties aan de oorzaak liggen van de verstoorde verhouding met zijn broer maar overgaan tot geweld kan echt niet en is een misdrijf”, aldus de rechter.