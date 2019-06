4 maanden cel voor man die stal ‘om zoontje te onderhouden’ WHW

25 juni 2019

18u37 0 Halle Een man uit Halle is veroordeeld tot 4 maanden cel voor een diefstal uit een kringloopwinkel. “Ik was ten einde raad. Ik had zelfs geen geld meer om mijn zoontje te onderhouden”, klonk het tegen de politie. De rechter bleef mild en gaf hem de helft van de gevorderde straf.

In de nacht van 26 op 27 april 2017 hoorde een buurtbewoner veel lawaai vanuit het terrein van de kringloopwinkel. Hij ging een kijkje nemen en zag een man materiaal in zijn wagen inladen. De gealarmeerde politie was nog net op tijd om hem op heterdaad te betrappen. In de wagen had hij al twee fototoestellen, een uurwerk, parfum en een afstandsbediening gelegd. “Ik heb niks van geld meer. Ik kan zelfs mijn zoontje van 1 niet meer voeden”, verontschuldigde hij zich meteen tegen de politie, “ik ben ten einde raad en daarom dacht ik hier wat te vinden.” Omdat de man verstek liet konden er geen probatievoorwaarden opgelegd worden. Indien de man verzet aantekent kan dit eventueel nog wel gebeuren.