38 bewoners overleden in WZC De Maretak: zelfs Artsen Zonder Grenzen springt bij Bart Kerckhoven

21 april 2020

21u06 206 Halle In woonzorgcentrum De Maretak in Halle zijn sinds het begin van de coronacrisis 38 mensen overleden. Dat is een derde van het totale aantal bewoners. Het rusthuis behoort tot de ergst getroffen woonzorgcentra in Vlaanderen. “De situatie is dramatisch”, bevestigt burgemeester Marc Snoeck (sp.a) van Halle. Intussen is zelfs Artsen Zonder Grenzen ingeschakeld.

Hoeveel mensen er in dit woonzorgcentrum exact overleden zijn aan het coronavirus is onduidelijk, omdat de voorbije weken niet iedereen getest werd. Maar de situatie liep in april snel uit de hand. Op 11 april raakte bekend dat er zeventien mensen overleden waren, ondertussen zijn het er al 38. Toen de eerste besmettingen werden vastgesteld, besloot men in De Maretak om iedereen die symptomen had te verhuizen naar een aparte afdeling. Daar overleden uiteindelijk heel wat bewoners. Er werden ook mensen overgebracht naar het ziekenhuis, die daar overleden.

“De situatie is dramatisch. We hebben onze hulp aangeboden”, zegt burgemeester Marc Snoeck (sp.a) van Halle. “Er zijn honderd schorten geleverd en nog eens zoveel zijn onderweg. Er werden ook al vijfhonderd mondmaskers naar De Maretak gebracht en ook hiervan is een nieuwe lading onderweg.”

Speciale afdeling

Intussen zijn alle bewoners getest op het coronavirus en zal het woonzorgcentrum zich reorganiseren zodat effectief besmette bewoners in een speciale afdeling verzorgd worden. Zelfs een ploeg van Artsen Zonder Grenzen ging eind vorige week langs om het personeel en de directie bij te staan. De stad Halle stelt intussen personeel ter beschikking om de reorganisatie in het rusthuis vlotter te laten verlopen. Ook het personeel van De Maretak zelf is intussen getest. Daarvan zullen de resultaten deze week gekend zijn.

Woonzorgcentrum De Maretak behoort tot de woonzorggroep Senior Living Group, marktleider in woonzorgcentra in België. We contacteerden hen maandag voor een reactie via mail en telefoon, maar kregen geen antwoord.