30 maanden cel voor dief, twee kompanen blijven voortvluchtig WHW

17 oktober 2019

16u34 0 Halle Een Algerijnse twintiger is veroordeeld tot 30 maanden cel voor een diefstal in Halle. Hij werd in april na een achtervolging gearresteerd. Zijn twee kompanen zijn nog voortvluchtig.

In de nacht van 16 op 17 april werd de beklaagde samen met twee andere mannen in de Octave de Kerchove d’Exaerdestraat in Buizingen opgemerkt door een patrouille. Bij het zien van de agenten doofde de bestuurder de lichten en reed met hoge snelheid weg. Pas met behulp van versterking van een tweede ploeg kon de vluchtende wagen worden klemgereden aan de Brusselse binnenring. De drie verdachten sloegen te voet op de vlucht. Enkel de beklaagde kon gearresteerd worden nadat de helikopter van de federale politie en een speurhond werden ingezet.

De wagen waarmee ze rondreden bleek eind januari gestolen te zijn in Waterloo. Aan boord werd inbrekersmateriaal aangetroffen, samen met de buit van een inbraak die ze de nacht ervoor bij een firma hadden gepleegd. De man bleek eerder in Henegouwen veroordeeld te zijn voor diefstallen. Hij verbleef illegaal in het land. Aanvankelijk stelde hij dat hij niets wist over een diefstal. Uiteindelijk bekende hij toch de feiten.