3 maanden met uitstel voor Roemenen die hun kans waagden in containerpark WHW

25 juni 2019

18u48 0 Halle Drie Roemenen zijn veroordeeld tot 3 maanden cel met uitstel voor een inbraak in een containerpark in Halle.

Begin dit jaar reed een patrouille voorbij het containerpark, een geliefkoosde plek voor dieven. Plots zagen ze een man uit het struikgewas komen. Omdat hij geen zinnige uitleg kon geven wat hij daar deed werd hij opgepakt. achter de struiken bleek de man de omheining van het containerpark te hebben doorgeknipt. Bovendien bleken twee andere Roemenen in het containerpark nog aan het ‘werk’ te zijn. “Men had ons gezegd dat als we kleren nodig hadden we die hier konden vinden”, klonk hun uitleg. Het parket gaf toe dat het niet om een halsmisdrijf ging maar vorderde toch een celstraf met uitstel. “Hier moet tegen opgetreden worden, anders krijgen we hier dagelijkse strooptochten.” De rechter was het hiermee eens en gaf een lichte straf met uitstel.